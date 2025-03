Tras escuchar sus mensajes con la reportera, Ana Rosa Quintana ha contestado a Koldo García : "A Koldo hay que decirle que sí, con c... o sin c... nos importa , porque esto está siendo investigado en una trama de tráfico de influencias, dinero público y malversación. Claro, que este señor tenga amigas brasileñas está muy bien, pero cuando no se acuerda de que lo tiene apuntado."

"Dice que no recuerda esas anotaciones de la agenda pero que, en cualquier caso, esas tres chicas no son prostitutas. Preguntado por quiénes son, os leo literal el mensaje porque dice "y a ti que c...... te importa, es mi vida privada. No te enfades, pero creo que os estáis pasando", ha leído en directo Carla Acuña tras mensajearse con el propio Koldo García.