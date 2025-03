El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado al diputado de BNG, Néstor Rego, que "probablemente" el aumento del gasto en seguridad y defensa que planea la Unión Europea (UE) y el Ejecutivo no se votará en el Congreso. "Le pregunté si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no", ha resumido el propio Rego en una rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión con el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado en varias ocasiones sobre si finalmente Sánchez estaba dispuesto a abordar este asunto en el parlamento.