Además, ha dejado claro lo que piensa de la permanencia o no de España en la OTAN: "Estoy a favor de algo que no tenemos, que es un modelo de seguridad y defensa adecuado para el siglo XXI. Tanto España como la Unión Europea tienen que tener un balance de situación en materia de defensa y la tarea está en ver cómo tenemos que redefinir esto. Primero hay que definir el modelo de defensa que queremos y creo que también hay que hacerlo en el Parlamento.

Sobre si el salario mínimo debe estar exento o no de tributación, algo en lo que chocan con el PSOE, Díaz se ha mostrado clara y contundente: "La justicia fiscal en España empieza por arriba y una renta del salario mínimo tiene que estar exento de tributación. Los que más tienen son los que mas tiene que aportar y no entiendo por qué el mismo Partido Socialista que en España dice esto en Euskadi pacta la exención en 19000 euros ¿No son iguales los trabajadores vascos? Lo que está haciendo la ministra de Hacienda es bloquear un debate en una cámara donde todos piensan como Sumar. Casi nunca coincidimos todos en una materia tan complicada y su mecanismo es un veto para no dejar que se discuta. Cuando alguien acude a un veto es porque ha fracasado en la política. Lo que vamos a hacer es levantar ese veto democráticamente para que se pueda discutir".

Sobre la inmigración y el pacto del Gobierno con Junts, Yolanda Díaz también ha sido clara: "La defensa de derechos humanos, ahí somos firmes. Tenemos diferencias con el PSOE y no compartimos el pacto de asilo. Defendemos la legalidad en materia de derechos humanos y nuestras diferencias con Junts es clarísima tanto en esta materia y en otras. Lo que me entristece es que no reconozco al PP. Quiero un PP que negocie y no reconozco a señor Feijóo, que nunca va a llegar a Moncloa con las tesis de VOS. Feijóo está secuestrado por VOX".