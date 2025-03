"Si la pregunta que me hace usted es ¿Tiene que haber intromisiones de algún tipo en los medios de comunicación públicos o privados? Le digo tajantemente no", añadía y apuntaba que conoce todas la líneas editoriales y las respeta: "Me gustarán más o menos, es muy importante este debate en los riesgos sistémicos que tenemos que son democrático, el único valor que tenemos es que la ciudadanía tiene derecho a recibí runa información que es veraz, luego cada uno elige medio de comunicación. Aquí soy tajante, si la pregunta que me hace es ¿Tiene que haber algún tipo de intromisión? No y no lo he hecho jamás seguro que no soy nada popular por decir esto, esto pasa como muchas materias cuando se hace desde la derecha o desde la izquierda se está violentando la democracia".