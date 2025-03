“Lo tengo todo controlado. Cuando mi brother me diga “Aquí no se cae, esto es seguro”, Aquí es a mil. Tú lo vas a ver hermano”. Quien así hablaba era según los agentes Ignacio Torán, señalado como el líder de la organización. Torán alardeaba de un contacto mágico que le abría las puertas de los puertos españoles para que sus envíos pasasen sin control. “Pero no son guardias del puerto. Esa gente no sirve para nada. A mi me abren las cajas hasta que las enveneno y las dejan de abrir. Son gente muy alta”.