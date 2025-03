Exclusiva | Ábalos desmiente que le pagasen el chalet en el que vivió con Andrea: "Ya está bien de bulos"

El exministro se instaló en el inmueble a finales de 2022. Es decir, cuando ya no formaba parte del Consejo de Ministros pero siendo aún diputado en el Congreso. Los agentes han hallado en el teléfono de Koldo García, su asesor, varios mensajes donde el propio exministro, que en su día afirmó que desde que fue cesado no mantenía contacto con él, le daba detalles de la mudanza. "Me mudo a Rivas", escribió Ábalos el 23 de agosto de 2022. Seguidamente, mandó a su asesor el anuncio del portal Idealista donde se anunciaba la vivienda.