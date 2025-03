Carla Acuña, periodista de 'El programa de Ana Rosa', ha hablado en exclusiva con Andrea de la Torre, exnovia de José Luis Ábalos

La exnovia de José Luis Ábalos: "Soy yo quien paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar"

Exclusiva | Andrea, exnovia de José Luis Ábalos, rompe su silencio y denuncia "amenazas": "Koldo nunca medió en nada que tenga que ver conmigo"

'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar en exclusiva con Andrea, la última pareja conocida de José Luis Ábalos, que ha decidido contar cómo le está afectando la investigación del exministro.

Desde que salieron en el informe de la UCO unas conversaciones entre Koldo y Ábalos hablando de ella y del dinero que le tenían que pagar, Andrea está en el punto de mira. Durante la entrevista, desmiente categóricamente haber sido una "mantenida" ni una "enchufada".

"¿El papel de Koldo? Estaba disponible cuando José estaba ocupado. No soy capaz de recordar si hace años Koldo me pagó algún taxi, pero vamos, que sería lo más normal del mundo porque ya arreglaríamos cuentas en otro momento. Yo a Jose también le he regalado viajes, un ordenador, los regalos de los hijos por el día del padre... Lo normal en una relación de pareja", comienza contándonos Andrea.

Andrea, exnovia de José Luis Ábalos: "Me preocupa que le de un infarto"

La UCO también capturó conversaciones entre Koldo y Ábalos hablando de financiación para Andrea. Ella dice que nunca fue consciente de que hablasen de ello, asegura que jamás vio ningún movimiento raro y que no conocía a Aldama. Para defender a Ábalos dice que le "mosqueaba" que Koldo fuera habitualmente a Madrid cuando ya no era asesor.

"No quiero dinero ni titulares ni tener nada que ver con esto. Jose y yo hemos roto porque es imposible llevar una relación así. Seguimos en contacto y a mí me preocupa que le dé un infarto", añade.

Además, Andrea niega que Ábalos le ayudase con el negocio: "Me hubiera encantado que me ayudara, pero no le llamaba la atención y no participó de ninguna manera. Tengo las facturas y todo salió de mi cuenta, lo hice con lo mínimo. Eliminé la página web porque me llegaban amenazas e insultos".

Por último, Andrea defiende que "no es una enchufada", que trabajó para una empresa dependiente del Ministerio de Transportes cuando ya Ábalos no era ministro y envía a 'El Programa de Ana Rosa' un correo para probarlo, en el que un responsable hace referencia al proceso de selección que pasó para entrar en la empresa.