María Tato en 'La mirada crítica': "No salgo mal de la federación y no descarto volver"

María Tato, del enfado de Abel Caballero: "Entiendo su malestar. Lo entiendo y comparto"

María Tato, exdirectora de la candidatura del Mundial de 2030 tras la polémica por la elección de las sedes: "No hay ninguna manipulación"

María Tato, la exdirectora de la candidatura del Mundial de 2030, está en el epicentro de un nuevo terremoto que está sacudiendo a la Real Federación Española de Fútbol por presunto amaño en las sedes del Mundial. Tenía que elegir once sedes para la celebración de este evento deportivo y, horas después de que se hiciera pública una lista, decidieron dejar fuera los estadios de Balaídos y Mestalla.

Para hablar sobre esta polémica, la mujer que ha dimitido de su cargo ha intervenido en ‘La mirada crítica’ y ha hablado alto y claro, entre otras cosas, de las razones por las que tomó la decisión de dejar su trabajo: “Yo me aparto de mi cargo porque nunca, en dos años, he estado en primera línea”.

La entrevista a María Tato en 'La mirada crítica'

“No me gusta estar en esta situación y no la soporto. Se ha manipulado una información para llegar a esta conclusión. Que nadie piense que dimito por responsabilidad. No salgo mal de la federación y no descarto volver, pero, en este momento, lo más importante para mí es apartarme”, explicaba en su entrevista con Ana Terradillos.

En exclusiva para ‘La mirada crítica’, María Tato ha declarado que en ningún momento eran definitivos los documentos que se publicaron con las candidaturas: “Son de fecha 26 y 28 de junio, hasta el 23 no se comunican las sedes, un mes después. Eran borradores de trabajo. Después se siguen haciendo reuniones con la comisión de normalización donde se siguen cambiando criterios”, apuntaba.

En cuanto al audio en el que se le escucha tener una conversación con los evaluadores, ella dice que va “a meter valores en el Excel” hasta que les “cuadre el resultado”. Unas declaraciones que ella misma ha explicado en nuestro programa, asegurando que no sabe “exactamente” a que se refería porque el audio “está cortado”: “No se ha cometido ninguna irregularidad”, declaraba.

Al hablar de las razones por las que la federación no ha dado ninguna explicación, aseguraba: “Los días han sido tan sumamente duros. Dio las explicaciones pertinentes. Me consta que se ha dicho que no hay ningún error en el proceso y que todo ha sido correcto. Yo aporté un informe y ellos han estado trabajando en paralelo con toda la documentación. No ha habido irregularidad y así lo ha manifestado la federación”.

María Tato asegura que no es cierto que la echaran de la federación en el mes de diciembre, niega que fuera despedida: “Esa es otra mentira. Van a por el señor Louzán y en el tiro estoy yo. Jamás me han despedido. Nunca se ha prescindido de mis servicios, hasta ayer, que dije que no podía más”.

María Tato responde al enfado de Abel Caballero, alcalde de Vigo