María Tato, ya exdirectora de la candidatura del Mundial masculino de 2030, ha justificado su adiós a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) asegurando que puso su cargo a disposición por "no" querer "estar en ese foco" mediático ni "ser diana de nada" ya que, según subraya, no está "acostumbrada a aguantar la presión" que ha recibido "estos días" tras estallar la polémica al denunciarse presuntos amaños en la elección de las sedes para ese importante y esperado evento deportivo.

"Esto creo que está teniendo ya una dimensión... Yo empiezo a ver ya declaraciones de índole política y no quiero estar en ese foco. Nunca he estado metida en política, no quiero estar metida en el medio de..., no quiero ser diana de nada. Yo aclaro a quien sea, –y lo he aclarado–, y lo puedo aclarar a partir de aquí cuantas veces queráis, y se os enseña la documentación y demás. Pero no puedo ni debo estar porque este es un tema que no va a parar", ha manifestado, en declaraciones a ‘El Larguero’, de Cadena SER, recogidas por Europa Press.

María Tato subraya que no ha sido despedida por la RFEF

“No, no me han despedido”, ha aclarado al respecto de su marcha, insistiendo en que puso “a disposición del presidente” su puesto al no estar “acostumbrada a aguantar la presión mediática de estos días”.

“Yo nunca he sido portada de nada, vosotros me habéis conocido en el Mundial con un perfil muy bajo. Solamente la gente que ha estado muy cercana al entorno del Mundial sabía lo que yo estaba haciendo. Nunca he destacado ni salido a ningún sitio y no me ha gustado”, ha dicho, haciendo alusión a los audios que el pasado lunes sacó 'El Mundo' para indicar que se habían manipulado las puntuaciones de los estadios.

"No me gusta todas las noches encontrarme con algo que no es real o que está manipulado o que es injusto. Yo he puesto mi puesto a disposición del presidente y en las negociaciones hemos llegado al cese", ha explicado, dejando clara su posición.

“Yo he decidido apartarme básicamente porque no soy capaz de estar en este foco y no quiero continuar en este foco”, ha reiterado, explicando que hasta el momento ni siquiera se había escuchado apenas su nombre como ‘responsable de la candidatura’.

“Hasta la fecha juraría que no se ha manifestado como tal. De hecho, no he intervenido en nada; y, cuando nos hemos reunido, nos hemos reunido tres personas con vosotros", ha argumentado, para a continuación explicar: "El concepto de unidad de negocio por parte de FIFA, FIFA lo que pretende es que se separe porque, si hay un problema en la RFEF, algún tipo de controversia o delito, que no afecte a la candidatura".

"Se aísla por normativa FIFA al personal de la candidatura. ¿Estamos dentro de la RFEF? Sí. ¿Funcionamos como una unidad de negocio independiente? Sí, también", ha precisado.

María Tato anuncia que ha tomado acciones legales tras ser grabada por un compañero

“No me voy. Porque normalmente la gente se sigue quedando en su puesto y se sigue quedando en su puesto hasta que realmente tiene ya el agua al cuello. No es mi caso, en absoluto"”, ha dicho sobre su destitución, antes de anunciar que ha decidido emprender acciones legales tras ser grabada en una reunión.

“A nadie le gusta que le grabe un compañero en una reunión de trabajo. Me parece vergonzante y de hecho ya he tomado acciones legales. Me parece que nadie en un espacio en el que estás de trabajo relajado tiene derecho a hacer eso. Y por mucha inquina que tenga a otra persona, al presidente o al 'sursum corda', debe manipular, hacer uso de esto y llevarlo a un medio de comunicación con ánimo de hacer daño. Es que no funciono así; en mi mundo no se funciona así", ha denunciado.

A este respecto, incide en que su adiós “ha sido correctísimo” y vuelve ahora con el resto de sus compañeros.

“Es una decisión meditada y estoy tranquila, creo que por fin estoy tranquila. Todas las noches me decía: 'No, es que va a salir algo'. Y yo dije: 'Pero por Dios, ¿y cuándo puedo hablar yo?'", ha defendido en la citada entrevista.

La polémica por las sedes del Mundial 2030: “No hay ninguna manipulación”

Ahondando en el informe técnico del Comité Ejecutivo de la candidatura mundialista, María Tato explica que “es un documento de trabajo”; “el primero de una serie de Excel y documentos de trabajo”, algo que, asegura, quiere explicar “documentalmente”.

“Se pasa de una puntuación de 15 a 20 puntos en uno de los subfactores respecto a dos estadios. Porque son dos estadios que no necesitan una intervención para ser sede, que uno es el estadio de Anoeta y el otro es el del Espanyol. Son estadios que, si los conocéis, están preparados. Entonces tú no puedes penalizar a esos dos estadios y nosotros les penalizábamos a los dos pero por un error de criterio. Tan sencillo como eso, no hay más, no hay ninguna manipulación. Y además es que eso es uno de los microsubfactores que hay, quiero recordar, 17", ha dicho.

“No tengo ningún problema en sentarme. Yo no lo he hecho hasta ahora porque, cuando estás debajo del paraguas de una empresa, la que sea, tú no decides la comunicación. Ahora que ya no estoy, evidentemente tengo capacidad absoluta porque hablo como María Tato”, ha defendido, convencida de sus argumentos. "Está acreditado absolutamente todo porque son informes de trabajo, son Excels internos de trabajo", ha insistido, reiterando que lo que quiere es explicarse y “demostrarlo”.

La FIFA tiene siempre la última palabra sobre las sedes del Mundial

No obstante, también ha querido dejar claro que la cuestión se refiere a todo un Mundial FIFA: “Nosotros hacer una propuesta, pero es la FIFA quien decide qué sedes van a ser", recalca.

Así, pone de ejemplo el Mundial de 2026 en Norteamérica. "Se presentaron 23 sedes y finalmente se han acordado que sean solo de 23 a 16. Incluso alguna no estaba ni en el libro de inicio. Con lo cual, esto es algo que depende de FIFA. Nosotros hemos hecho una propuesta que hemos considerado que técnicamente es la más correcta; y así se ha entendido y así se ha aportado", defiende.

"A partir de aquí, esta propuesta FIFA decide cómo y con diferentes criterios. Nosotros nos hemos basado en los pilares que tiene esta candidatura, especialmente la sostenibilidad. Pero no entendamos que esto es una cosa definitiva o una foto fija. Esto es una propuesta que se hace entre los tres países, porque estaba el límite máximo de 20, no podíamos presentar entre los tres más de 20. Y a partir de aquí, ni necesariamente habrá 20 sedes, ni nosotros tendremos necesariamente 11 ni serán esas 11. Porque todo esto es una decisión del organizador, que es FIFA", ha insistido, haciendo también mención a los roles de Portugal y Marruecos.

María Tato, pese a la polémica, admite haberse sentido apoyada por la RFEF

Pese a todo, María Tato admite haberse sentido apoyada por la RFEF: "Sí, por supuesto que sí. De verdad, no he tenido ningún tipo de presión. Sí, sí se ha portado bien, por supuesto que sí. No tengo absolutamente ninguna crítica, ni la más mínima, ni de este presidente ni del anterior ni de los compañeros que tengo. No, no, para nada. Sí se han portado bien. Esa es una decisión meditada por mí, es una decisión que he tomado yo", ha recalcado.

Con todo, y tras lo ocurrido, ahora dice sentirse “liberada” tras unos días “tremendamente duros” y de gran “impotencia de leer unas cosas tremendamente falsas”. “¿A ti alguna vez te han grabado y te han cortado unos audios y los han manipulado y los han puesto en internet? Yo te juro que no se lo deseo a nadie. Porque la sensación que tienes es de absoluta impotencia intentando recordar", llega a señalar en la entrevista, en la que denuncia la grabación en la reunión de trabajo y el corte específico, “que no llega a tres minutos”, en lo que fue una sesión de “hora y media”.

“Te sientes totalmente manipulada. Sientes que es una ofensa, la verdad, y que es tremendamente injusto", ha sentenciado.

