Este jueves 10 de abril, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Miguel Tellado, portavoz del PP, que nos ha contado si siguen las conversaciones entre su partido y el PSOE para llegar a un acuerdo: "Nosotros somos un partido de Estado y nuestra deber es, si es posible, llegar a acuerdos con el Gobierno para atender a los sectores que van a sufrir las consecuencias de los aranceles si finalmente llegan. Es verdad que hoy estamos más lejos que hace unos días de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero es que en plenas negociaciones, descubrimos de que tenían una negociación paralela con los independentistas para territorializar ayudas y establecer un porcentaje de ayudas para Cataluña, cosa que no nos parece razonable. Aquí se trata de ayudas para los afectados y esto de territorializarlo todo para que Pedro Sánchez pague la factura al independentismo que le permite cada mes seguir en La Moncloa, con nosotros esto no va y no lo vamos a apoyar ", ha comenzado.