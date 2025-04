Por ello, no ha descartado recurrir a la vía judicial. "Voy a pensar y a plantearme si adopto también algún tipo de respuesta o decisión por la vía judicial . Soy consciente que no es sencillo, porque anteriormente lo decía, estamos frente a una catarata de insultos y de injurias, que es verdad, que se esconden tras un anonimato que es tan peligroso. Pero sí, desde luego que lo voy a valorar y lo voy a estudiar", ha afirmado.

"No tengo nada que ocultar. Y siempre he defendido que, ante las insidias, la mejor herramienta es la transparencia ", ha asegurado. Si bien, ha lamentado que le ha ocurrido algo que no le "había pasado en la vida". Tras dar explicaciones, según ha denunciado, recibió mensajes de "puta", "zorra" o "comepollas" .

"Pensé, si yo que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje le estoy trasladando sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? Y por eso lo denuncié. Y por eso alcé la voz. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente no me perdonaría ese ejercicio de irresponsabilidad por mi parte", ha remarcado.