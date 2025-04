La ministra de Educación, FP y Deportes, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado que lleva "48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable" con insultos en las redes como "puta", "zorra" o "comepollas" , "instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima".

En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, Alegría explica que lleva años en política, que siempre ha hecho su trabajo "con dedicación, seriedad y honestidad" y asegura entender y respetar a quienes discrepen de su ideología y decisiones, "pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos", ha escrito.

"Se que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir", reclama.