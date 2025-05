Frente a ello, ha sostenido que el PP se ha dedicado a dudar, enfangar y atacar: "No nos engañemos, el Partido Popular deseaba el caos [..] El señor Feijóo esperaba un gran fracaso y ha encontrado responsabilidad y acierto", ha aseverado para seguidamente incidir en que, al verse "descolocados porque no saben gestionar", han optado por crispar. "El Partido Popular no sabe hacer otra cosa que crispar", ha remachado.