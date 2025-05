El exdirigente socialista cree que con el tono y los comentarios de Pedro Sánchez en estos whatsapps ya no hay dudas sobre “el carácter dictatorial y autoritario de Sánchez ”.

Ana Rosa ha remarcado que en los mensajes no ha salido el nombre de Gómez, uno de los más críticos con Sánchez a lo largo de toda su trayectoria, a lo que él ha respondido: “A mí ya me marcó hace 10 años. Pedro Sánchez me fusiló”.