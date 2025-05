La actitud de Bertrand Ndongo, afín a Vox, dinamitó la sala de prensa: "No me voy a callar"

Los periodistas parlamentarios abandonaron la sala en señal de protesta: "Queremos unas normas para regular comportamientos"

El Congreso de los Diputados ha sido escenario de una imagen inédita en la mañana de este martes: la del plante de la gran mayoría de los periodistas en protesta por el comportamiento reiterado de otros informadores. La decisión se ha tomado después de que uno de ellos haya intervenido en una rueda de prensa sin respetar los tiempos ni el turno de preguntas

Cada martes, en la Cámara Baja se reúne la Junta de los Portavoces de los partidos y, al terminar, comparecen ante los periodistas en la sala de prensa. Este martes, primero ha intervenido la portavoz de Sumar y, al acabar, quedó a disposición de sus preguntas.

Entonces, los profesionales levantaron la mano para poder formular sus cuestiones. Ese es el modus operandi pactado, pero una persona acreditada comenzó a preguntar sin tener el turno de palabra.

Su actitud, entre reproches en la sala, impedía que se escuchase a la compañera que iba a preguntar.

“Hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra”, le espetan en la sala de prensa, pero haciendo caso omiso, su tono, –elevado y de confrontación–, fue en aumento: “Yo no me voy a callar”, señalaba el responsable de la discordia, Bertrand Ndongo, afín a Vox, con el dedo levantado.

Los periodistas claman por unas normas para regular comportamientos como el de Bertrand Ndongo

Ante la imposibilidad de hacer preguntas, los profesionales de los demás medios decidieron abandonar la sala, sin volver a entrar a ninguna de las ruedas de prensa posteriores a modo de protesta.

La secuencia forma parte del último incidente registrado en la sala de prensa del Congreso. Al respecto, los periodistas parlamentarios piden cambiar el reglamento para evitar este tipo de comportamientos: “Queremos unas normas, que la Cámara tenga unos instrumentos que no existen para regular comportamientos“, señala Ana Isabel Díez, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Hace unos meses, en este sentido, ya se concentraron a las puertas del Congreso para denunciar descalificaciones, insultos y señalamientos que ejercen otras personas acreditadas en la Cámara.

Tras lo ocurrido, Bertrand Ndongo se ha defendido en las redes sociales: "¡No he insultado ni amenazado a nadie!".