En su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', García - Page aludía a Aldama y a todas las personas envueltas en la polémica como "esa tropa" y añadía: "No digo que volvamos a momentos tan expeditivos como con Máximo Huerta, pero hay una diferencia tremenda"

Emiliano García-Page: “Ser ministro, como ser consejero autonómico, es tener que aguantar al presidente. No tengo posibilidad de serlo"

Emiliano García-Page cree que el PSOE tiene que "atajar" las especulaciones que se están haciendo, aludía a Víctor de Aldama y a "esa tropa tremenda" y recordaba lo que pasó con Máximo Huerta: "No digo que volvamos a momentos tan expeditivos, pero hay una diferencia tremenda", decía y su alusión molestaba al presentador, que respondía en 'El programa de Ana Rosa'.

¿Qué ha dicho García-Page de Máximo Huerta?

"El PSOE tiene que atajar por completo cualquier tipo de especulación sobre lo que pudiera ser trabajo sucio o lo que pudiera ser (...) encima que hable de cloacas gente como Aldama, una tropa de cuidado, una tropa tremenda", decía Emiliano García-Page y añadía que, ante esta situación, el PSOE tiene que "poner punto y final" y hacía una alusión a sus primeros momentos en el Gobierno: "No digo que volvamos a momentos tan expeditivos como con Máximo Huerta, que en tres minutos tuvo que dimitir por un problema en el currículum, no digo que vayamos tan lejos, pero hay una diferencia tremenda".

Máximo Huerta responde a Emiliano García-Page

Tanto la alusión como el tono, riéndose levemente, molestaba al colaborador de 'El programa de Ana Rosa', que respondía: "De entrada, creo que a lo mejor debería volver a eso tan expeditivo. No me gusta que lo diga entre risas. No me gusta estar en la misma frase que Aldama y toda esa tropa, porque yo no soy el escalón bajo de esa manera de actuar".

Máximo dimitió como ministro de Cultura porque tuvo "una multa tiempo atrás" y no cree que se le pueda equiparar nombrándole en este caso: "Que no se me mezcle en esa tropa. Tuve una multa pagada de 12 años antes por una SL por cuestiones que tuvimos 200 presentadores".

"Pagué porque Pedro había dicho que no quería tener a nadie en su Gobierno que hubiera pasa por eso, lo asumí, subo a Moncloa y dimito", recordaba Máximo, que reiteraba su negativa a estar "en la misma frase de esa tropa": "Yo no soy la parte limpia de esa tropa, no. Ojalá toda esa tropa fuera tan rápida, expeditiva y cirujana como fui yo sin apoyos, sin manita en el hombro y sin nada".

"Ojalá esa tropa de ahora, sucia, vergonzante, como dice bien Page, pero que no me meta en la frase y si tienen que actuar que no lo diga entre risas", reiteraba Huerta y les sugería: "A lo mejor sí tenéis que volver a ese momento en el que a la mínima duda, algo que se esté cuestionando o que la prensa recuerde algo que uno ha tenido, ojalá seáis tan cirujanos como lo fui yo".

