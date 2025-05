Nuria Morán 27 MAY 2025 - 10:29h.

Víctor de Aldama ha concedido una entrevista en exclusiva este martes 25 de mayo en 'El Programa de Ana Rosa' para contarlo todo

Aldama asegura que Ábalos le pidió que pagara el piso para Jésica: "Lo hizo personalmente"

Tras convertirse en uno de los protagonistas en el 'caso Koldo’ por las compras irregulares de mascarillas en el Ministerio de Fomento dirigido por José Luis Ábalos, a Víctor de Aldama se le vincula ahora con otro escándalo: el Ayuntamiento de Madrid habría descubierto que subarrendó sin permiso dos locales municipales, situados en el Paseo de la Castellana.

Víctor de Aldama: "Se ha demostrado que lo que dije es cierto"

Tras su última visita hace unas semana, este martes 27 de mayo Víctor de Aldama ha regresado a 'El Programa de Ana Rosa' para contarlo todo y se ha pronunciado sobre los audios que comprometen al PSOE en su supuesta cruzada contra la UCO.

Víctor de Aldama: "Leire es de la máxima confianza de Cerdán y la utiliza para este tipo de extorsiones y delitos"

Tras los últimos audios publicados por 'El Confidencial' en el que aparece varias personas, entre ellos una militante del PSOE y un abogado tratando de desprestigiar a la UCO y concretamente a Antoni Balas, nombres que ya dio Aldama hace dos meses en este programa, el entrevistado ha explicado: "No me sorprende porque lo anuncié en exclusiva en este programa. Santos Cerdán se ofendió y dijo que iba a ponerme una demanda, pero a día de hoy sigo esperando esa demanda y a día de hoy se ha demostrado que lo que dije era cierto".

Víctor de Aldama: "Van a salir más audios de Leire Díez. Ha caído en un cebo"

Sobre quiénes son estas tres personas, ha dicho: "Leire Díez no es solo una militante, también está trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Me parece increíble lo que están intentando hacer con la UCO y con los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas del Estado. También es muy grave que la propia directora de la Guardia Civil esté metida en este entramado. Hay audios y van a salir en breve más cosas porque no solamente es este empresario que ha salido. Le dimos autorización a Hamlyn para que tirara el cebo a esta gente y salieran estas cosas, pero en estos días saldrán más cosas de estas personas diciendo barbaridades e involucrando a Pedro Sánchez y ala actual directora de la Guardia Civil".

Víctor de Aldama asegura que Leonor González Pano se la "inventado" que Pepe Hidalgo le diera una bolsa con dinero a él o a Koldo

Sobre las declaraciones de Leonor González Pano diciendo que Pepe Hidalgo le habría entregado en una bolsa de deporte, Aldama ha respondido: "Nadie dio ningún dinero y me parece muy tiste que hago lo mismo que su madre hace unos años diciendo que había llevado dinero a Ferraz, eso lo tendrán que demostrar ahora que le han citado en el Supremo. Todo lo que ha dicho es absolutamente falso y mentira".