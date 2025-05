González Amador declaró que no quería admitir los dos delitos ni haber emitido facturas falsas

El documento de aceptación de la comisión de dos delitos fiscales por González Amador

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se quejó ante el juez de que ha habido más noticias suyas que de la guerra de Ucrania y que ha sido "vilipendiado nacionalmente e incluso internacionalmente" una vez se hizo pública una denuncia contra él por fraude fiscal.

González Amador declaró el pasado viernes ante el magistrado Ángel Hurtado que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos.

"Me han reventado", "ha sido un destrozo"

En la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, la pareja de Ayuso se queja en repetidas ocasiones del daño que le ha ocasionado la publicación, el 12 de marzo de 2024, de la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y, en particular, que se refieran a él como "defraudador confeso".

"Me han reventado", "ha sido un destrozo", "me han ido machacando día a día", son algunas de las frases que dirigió al juez. "Ha habido más noticias mías que de la guerra de Ucrania durante todo este tiempo", añade.

En otro momento señala que le "han vilipendiado nacional e incluso internacionalmente", asegura haber perdido clientes y más tarde subraya: "se me está utilizando de ariete para ir contra mi pareja".

González Amador dijo al juez que no tuvo conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 enviado por su abogado a la Fiscalía en el que "de común acuerdo" con él -según el texto- admitía la comisión de dos delitos fiscales, por cuya filtración se investiga al fiscal general.

No obstante, su abogado Carlos Neira, aseguró este martes al magistrado que el 30 de enero de 2024 obtuvo el mandato de González Amador para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir dos delitos fiscales, como así hizo en aquel correo.

Más tarde, el 12 de marzo, cuando se publicó la denuncia, Neira envió a su cliente un mensaje en el que dijo que "la idea es que haya solo un condenado" y que todo quede en una multa mínima, lo que da a entender que se estaba trabajando en un pacto de conformidad.

En su declaración, sin embargo, González Amador insiste en que él no quería admitir esos delitos ni haber emitido facturas falsas y enfatiza su enfado con su letrado.

"¿Cómo no me avisas? Yo quiero que quede claro una cosa: jamás tuve conocimiento de ese correo, pero es que es peor, jamás participé en ese correo". No obstante, a preguntas del juez, afirma haber aceptado las explicaciones de su abogado y mantener la confianza en él.

Admite haber hablado con un periodista del diario 'El Mundo' el mismo día 12 antes de que ese diario publicase la noticia de que era la Fiscalía la que le había ofrecido un acuerdo a él, pero al tiempo niega haber comentado eso, dado que asegura no haber tenido conocimiento de la existencia de esos correos hasta el día después.

