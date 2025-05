Rosa Lerchundi, jefa de Nacional en Informativos Telecinco explica que Leire Díez iba a publicar un libro sobre irregularidades de la UCO

Quién es quién en el caso Leire Díez: los señalados, nombre a nombre

Hay nerviosismo en algunos rincones del del Partido Socialista. Rosa Lerchundi es la jefa de Nacional de informativos Telecinco, ha explicado en plató cuál es la situación del PSOE y qué tiene que ver Leire Díez y todas las personas implicadas en la trama del partido contra la UCO:

"Leire Díez admite que ha estado rastreando trapos sucios de la UCO porque dice que tiene fuentes que le hablan de actuaciones irregulares de esa unidad de la Guardia Civil y que el fin último de estas investigaciones es publicar un libro con las averiguaciones que vaya haciendo. Por eso mantiene reuniones como las que hemos conocido con empresarios, con abogados, incluye también la reunión con el agente de la Guardia Civil, que está imputado en el en el caso Koldo".

Sobre los encuentros con varios dirigentes del Gobierno

"Ella es la que persigue la información. Sin embargo, esos encuentros no los convoca ella. Eso me ha dicho, no los convoca ellos, sino que son otros los que la citan porque sabe que está en estos asuntos".

Sobre las supuestas reuniones con Santos Cerdán el cual relacionaba Javier Pérez Dolset con Pedro Sánchez y Díez: "No ha tenido encuentros con Santos Cerdán, se lo he preguntado varias veces, repite lo mismo todo el rato y ella cree que será ya la semana que viene cuando pueda dar las explicaciones en Ferraz después del expediente que le han abierto y ahí quiere aportar su investigación sobre la UCO con ese momento"