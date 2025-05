El PSOE abre un expediente informativo a Leire Díez y señalan que quieren conocer la grabación completa antes de tomas una decisión

Cargos del PSOE señalan que Leire Díez debe dar explicaciones y aluden a “comportamientos individuales que no son ejemplares”

El PSOE abrirá un expediente informativo a Leire Díez, a la que califica como "afiliada de base", ante las informaciones publicadas en varios medios que señalan que ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra al menos un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y un fiscal.

No obstante, desde el PSOE indican que la apertura de este expediente no implica "ninguna medida cautelar" contra Díez y señalan que quieren conocer la grabación completa que, según denuncian, fue realizada "ilegalmente" en el despacho de un abogado porque por el momento solo se conocen "algunos cortes".

En este sentido señalan que todos los afiliados del POSE "tienen deberes pero también derechos" y rechazan que se califique a Leire Díez como una "fontanera de Ferraz", cuando a su juicio las informaciones publicadas no sostienen ese calificativo.

Los socialistas señalan además que están realizando un análisis técnico para cuantificar económicamente el daño reputacional que están sufriendo "que podría incorporarse a las acciones legales que se tomen en su momento".

No está suspendida de militancia en el PSOE

Desde Ferraz se desmiente que Leire Díez actuara bajo el nombre del PSOE, por el momento se le ha abierto un expediente y, por el momento, no se le suspende de militancia. La reportera Adriana Pérez cuenta todos la última hora del caso: "Esperan poder conocer la grabación al completo, no solo los cortes filtrados y matizan que esa apertura de expediente no significan medidas cautelares".

"Quieren escuchar lo que ella tiene que decir al respecto, parte de su derecho como militante y la desvinculan del partido por completo", termina sentenciando la reportera sobre la situación de Díez.