'El programa de Ana Rosa' accede en exclusiva a informes confidenciales sobre la 'fontanería socialista'

'El programa de Ana Rosa' ha revisado un documento de 65 páginas en el que 'los fontaneros socialistas' intentan manchar la imagen de Feijóo y el fiscal anti corrupción, entre otros

Tomás Gómez, demoledor con los casos de corrupción en el PSOE: "Esto no se sostiene, tiene que haber elecciones"

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los informes confidenciales con apuntes y reseñas de los 'fontaneros' para tirar del hilo de las pruebas que iban recabando y hundir así a guardias civiles e incluso al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El documento, de 65 páginas, recoge conversaciones de un agente de la UCO con su confidente, un empresario presuntamente corrupto en la trama de los hidrocarburos. En esa conversación, los miembros de la 'fontanería' se detienen en un fragmento donde se menciona a Norberto Uzal, un ex miembro de la Xunta de Galicia en tiempos de Feijóo, y aquí la 'fontanería socialista' se propone tirar del hilo para intentar relacionar a Feijóo con esta corrupción.

En esta conversación también hablan del narcotraficante gallego Ángel Toirán, presuntamente relacionado con los miembros de la trama, y los 'fontaneros' señalan también al PP. En la diana de la fontanería también el fiscal anti corrupción José Grinda, a quien los miembros de la trama se refieren como "el fiscal pederasta". Por último, en estos documentos se habla de Sánchez como "un felón que hay que desterrar".

Tomás Gómez, implacable contra Pedro Sánchez

Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, ha conectado en directo con 'El programa de Ana Rosa' tras unas declaraciones que la presentadora ha calificado de "incendiarias" y que ha reafirmado en el espacio de la mañana:

"Él lo que quiere es el poder, lo que quiere es estar en Moncloa, tiene obsesión con el poder y va a intentar agotar el tiempo que pueda hasta el año 2027. No sé si lo hace por comodidad familiar o por qué motivo, pero lo que es evidente es que no se quiere mover del Palacio de La Moncloa (...) Una de las razones por las que Pedro Sánchez no va a poder llegar al año 2027 es precisamente porque los votantes de los partidos bisagra del Gobierno no van a poder entender que su voto sirva para pactar con el independentismo".