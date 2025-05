El tenso encuentro de Leire Díaz con 'El Programa de Ana Rosa': "Vino a recriminarnos nuestro trabajo"

Nuria Morán 30 MAY 2025 - 10:31h.

En plena tormenta mediática, 'El Programa de Ana Rosa' tiene un encuentro con Leire Díez

Leire Díez carga contra el Ministerio del Interior: "Marlaska tiene culpa 'in vigilando"

La reportera de 'El Programa de Ana Rosa' María Campos ha conseguido encontrar a la persona más buscada del momento, la exconcejala del PSOE y actual militante del partido Leire Díez.

Tras los últimos y polémicos audios publicados con ella como protagonista, que la sitúan en plena trama contra la UCO, Leire Díez se ha mostrado tensa en esta encuentro. "Diría que nos encontró ella y fue en un encuentro muy pero que muy tenso. En su barrio, donde estábamos grabando un reportaje sobre ella, se acercó por detrás y lo primero que me dijo fue que cuándo íbamos a irnos de su casa", ha comenzado contándonos la reportera.

"A mí me costó reconocerla porque está muy cambiada. Luego me dijo que cuándo nos íbamos a ir de sus casas porque anteriormente habíamos estado en su otra propiedad. Quiero destacar que nosotros realmente no hemos estado en ninguna de sus propiedades privadas, simplemente hemos estado en la calle", ha continuado contando la periodista.

María Campos, reportera de 'El Programa de Ana Rosa': "Leire Díez nos dijo que no iba a permitir que se mostrase su rostro, por eso no hay imágenes de este tenso encuentro"

María Campos ha insistido en lo cambiada que está la exconcejal del Partido Socialista: "Me costaba reconocerla. Si ella no nos encuentra a nosotros, nosotros no habríamos sabido que era ella. Está bastante más delgada, castaña, con un moño y ropa de calle. No la habría reconocido".

La reportera ha continuado explicándonos cómo fue su tenso encuentro con Leire Díez: "Le dije que solamente queríamos saber cómo estaba, que no habíamos entrado en ninguna de sus propiedades, que somos periodistas y que estábamos haciendo nuestro trabajo, algo que ella como periodista debería entender".

"Ella estaba muy enfadada y vino a recriminarnos mucho nuestro trabajo. Los primeros minutos fueron muy tensos, pero luego fue bajando el tono. Nos dijo que estaba muy tranquila y sin miedos, que no le debía nada a nadie y que no se iba a esconder, pero que no iba a dejar que mostrasen su rostro y por eso no hay imágenes de este momento tan tenso que os estoy contando", ha terminado de contarnos.