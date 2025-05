Tomás Gómez ha analizado en 'El programa de Ana Rosa' la profunda crisis por la que atraviesa el partido del cual fue secretario general por Madrid

Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, ha conectado en directo con 'El programa de Ana Rosa' tras unas declaraciones que la presentadora ha calificado de "incendiarias" y que ha reafirmado en el espacio de la mañana.

Para Tomás Gómez, muy crítico con el partido del que fue cabeza visible en la Comunidad de Madrid, los casos de corrupción y los últimos movimientos del Presidente del Gobierno claman al cielo:

"Mis declaraciones no son incendiarias, son de sentido común, es lo que piensa yo creo que 99% de la población y de los militantes socialistas. Si esto nos lo cuentan hace 15 años no se lo cree nadie, que un partido tan serio y de confianza como es el PSOE esté en manos del independentismo, que esté ostentando el poder a cualquier precio, señalado por casos de corrupción que son espeluznantes. Esto no se sostiene, tiene que haber elecciones en un país que supuestamente es democrático y que los ciudadanos hablen".

El que fuera secretario general del PSOE en Madrid ha analizado también las últimas filtraciones sobre la llamada 'fontanera' del partido que intentaba cerrar tratos con investigados a cambio de conseguir información contra la UCO:

"Este tema está siendo una chapuza, esto parece una película de Almodóvar, pero es tan grave y tan lamentable que nos lo tenemos que tomar en serio. Hace falta un cambio urgente en el Partido Socialista y en España".

Tomás Gómez señala directamente a Pedro Sánchez

Para Gómez, la raíz del problema de credibilidad y confianza por el que atraviesa el PSOE tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez. Para el ex secretario general del PSOE de Madrid, Sánchez es un "hombre capaz de cualquier cosa" que pretende mantenerse en el poder a cualquier precio y que hará todo lo posible para "residir en Moncloa con su familia" hasta por lo menos el año 2027:

"Él lo que quiere es el poder, lo que quiere es estar en Moncloa, tiene obsesión con el poder y va a intentar agotar el tiempo que pueda hasta el año 2027. No sé si lo hace por comodidad familiar o por qué motivo, pero lo que es evidente es que no se quiere mover del Palacio de La Moncloa (...)

Una de las razones por las que Pedro Sánchez no va a poder llegar al año 2027 es precisamente porque los votantes de los partidos bisagra del Gobierno no van a poder entender que su voto sirva para pactar con el independentismo".