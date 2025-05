Leire Díez carga contra el Ministerio del Interior: "Marlaska tiene culpa 'in vigilando"

La exconcejala del PSOE ha hablado con 'El Programa de Ana Rosa' tras el expediente informativo que le ha abierto el PSOE

Leire Díez asegura que el PSOE se ha puesto en contacto con ella tras abrirle un expediente informativo

Compartir







Después de conocer que el PSOE ha abierto un expediente informativo sobre Leire Díez, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con la exconcejala del Partido Socialista. Díez ha lanzado duras críticas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "No me puedo creer que a nadie del Ministerio de Marlaska le hayan saltado las alarmas". Además, ha manifestado que "Marlaska tiene culpa 'in vigilando", que es una expresión jurídica que hace referencia a la responsabilidad que recae sobre una persona por su posición de supervisión o vigilancia ante los actos cometidos por sus subordinados. En este caso, Díez culpa directamente al ministro, en una clara alusión a lo que considera una falta de control sobre determinadas actuaciones realizadas dentro de la Guardia Civil.

La exconcejala se ha visto envuelta en la controversia sobre los audios filtrados que implican al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, por estar directamente relacionada. Dichos audios han puesto en el centro del debate el papel de la cúpula de este cuerpo de seguridad. En su intervención en 'El Programa de Ana Rosa' , donde fue entrevistada por el periodista Álvaro López, Díez declaró abiertamente: "Estoy tranquila. Estoy aliviada" y, además, aseguró que confía en que el Partido Socialista "le acabará defendiendo".

Leire Díez: "Estoy tranquila. Estoy aliviada. El PSOE me terminará defendiendo"

En medio de esta situación, el PSOE ha decidido abrir un expediente informativo a Leire Díez. Sin embargo, fuentes del partido han indicado que, por el momento, no se contempla la imposición de ninguna sanción disciplinaria. Esta medida tiene como objetivo recabar información sin escalar el conflicto de manera inmediata.

La polémica gira sobre a los audios en los que Antonio Balas realiza afirmaciones consideradas comprometedoras respecto a actuaciones internas dentro de la Guardia Civil. Leire Díez ha defendido con firmeza la relevancia de estas grabaciones, insistiendo en que el contenido de las mismas no debe ser ignorado: "Porque este expediente me va a permitir, de una vez por todas, que mi partido sepa la importancia de lo que he investigado". Por ello, ha solicitado al PSOE que las escuche con atención y que las tenga en cuenta a la hora de valorar las implicaciones que podrían tener.

Aunque hace ya varios meses que dejó su cargo como concejala, Díez continúa vinculada al Partido Socialista. Asegura que su única intención es que se conozca la verdad y que su partido no mire hacia otro lado ante lo que considera una cuestión grave.