La UCO señala a Santos Cerdán como el encargado de "gestionar pagos" a Koldo García y José Luis Ábalos

El informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) señala que, pocos meses después de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno, el ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intentó "obtener un cargo en Indra" pero que el presidente del Ejecutivo lo frenó porque "es una empresa cotizada".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta a Cerdán como el encargado de gestionar los pagos de las presuntas comisiones cobradas a constructoras a cambio de obras públicas, en supuesta connivencia con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

"Le monto el pollo a José (Ábalos)"

La UCO sitúa el inicio de la relación entre Koldo y Cerdán a la altura del año 2015 en Navarra. En un momento dado se habría enfriado pero en 2018 se habría recuperado, según deduce la UCO, precisamente, de esta conversación mantenida el 2 de noviembre de 2018 en WhatsApp entre García y el actual 'número tres' del PSOE.

En ella, Cerdán se queja de que está escribiendo a Ábalos y no le hace caso. "Si a una persona que le sacas la cara siempre, que no lee los wasap ni responde a quien le cubre en el partido, crees que merece la pena?", dice. García intenta calmarle: "Le monto el pollo a José", le llega a decir.

Sin embargo, ante la falta de avances, Cerdán avisa: "Le he mandado un mensaje a Pedro, otro mensaje con otra cosa, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos". Al poco, le completa a Koldo: "Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla".

La UCO interpreta que "este mensaje al presidente del Gobierno habría surtido efecto, ya que tan solo unos minutos más tarde, Santos le dijo a Koldo que éste le había llamado para decirle que no podía "estar" en Indra, ya que era una "empresa cotizada".

"Seguidamente", explica la UCO, "Santos reprochaba la dificultad de mantener a su familia en Madrid, de lo que se entiende que pretendía obtener un cargo en Indra para así poder contar con otra fuente de ingresos que le permitiese sostener sus gastos familiares en Madrid". "Una vez más, el que trabaja le dan por ahí. Cómo para mantener a la familia en Madrid!!!", expresa Cerdán.

La UCO expone que, "tras insistir Koldo en la posibilidad de encontrarle otro puesto de trabajo, Santos recriminó que hubiese tenido que ser Pedro Sánchez quién se lo comunicase en vez de saberlo a través de Ábalos, alegando que el principal perjudicado de su no contratación era el 'partido', ya que pretendía destinar el 80% del sueldo al mismo en concepto de donación".

