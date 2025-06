Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez: "Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final, está usted en todas las portadas de la prensa europea”.

“Su argumentario es: amañé mis primarias pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no Gobierna el PP. Perdonamos multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está usted en todas las portadas de la prensa europea”.

“Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen no lo dudaré ni un instante, y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final".

"Está usted intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción".