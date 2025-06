La Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán como "tercera persona" en un presunto esquema de corrupción con José Luis Ábalos y el propio Koldo

Santos Cerdán y el informe de la UCO, en directo: Félix Bolaños subraya que la UCO no habla de financiación ilegal del PSOE

Compartir







El informe de la UCO conocido ayer, demoledor para Santos Cerdán y el PSOE, han supuesto un punto de inflexión en la investigación del caso Koldo. En los datos aportados por la Guardia Civil, las grabaciones que el propio Koldo García realizó durante sus conversaciones con el exsecretario general del PSOE han resultado claves para el estallido del caso. La UCO sitúa a Cerdán, –quien se ha visto obligado a presentar su dimisión–, como “la tercera persona” en un esquema de corrupción con José Luis Ábalos y el que fuese su asesor, chófer y guardaespaldas.

Si ayer se conocía el contenido de algunas de esas grabaciones, ahora han salido a la luz directamente los audios en los que se escucha, con su propia voz, cómo hablaban de repartirse dinero. Dinero que, según el informe de la UCO, presuntamente procedería de adjudicaciones irregulares y de maños de contratos. Cientos de miles de euros, concretamente.

PUEDE INTERESARTE Santos Cerdán leyó el informe de la UCO en el Congreso: inquieto en su escaño y con el teléfono móvil

El informe de la UCO y los audios de las grabaciones de Koldo con Santos Cerdán

Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Santos Cerdán presuntamente gestionaba y distribuía el dinero que conseguían de empresas para las que amañaban contratos públicos. Hablaba con José Luis Ábalos y Koldo y, este último grabó sus conversaciones, a las que ha tenido acceso la UCO.

PUEDE INTERESARTE El PSOE defiende a Santos Cerdán tras el informe de la UCO y asegura que "jamás" ha cobrado comisiones por adjudicaciones

En una de ellas, que se remonta al 21 de enero de 2021, Koldo le comunica a Santos Cerdán lo que José Luis Ábalos le ha dicho: “Me comentó, dice, ‘pero vamos a ver, yo he recibido 450.000 de la primera tanda, (...) luego me dieron 70.000 que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000’. Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”, expresaba Koldo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cerdán y él conversaban sobre el dinero que quedaba pendiente por abonar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero al ya ex secretario de Organización del PSOE no le agradaba que hablasen sobre el tema, mostrando cautela. “Yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto”, señalaba Cerdán, a lo que Koldo respondía: “Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y....”

PUEDE INTERESARTE El gesto de Santos Cerdán hacia Pedro Sánchez: el duro cara a cara de Feijóo y el presidente en el Congreso

“¡Koldo! Que no quiero que hables de esto. Que no se habla”, interrumpía Cerdán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De la misma forma, en otro audio que ha salido a la luz, perteneciente al 2 de febrero de 2022, se les escucha hablar de dinero de otras obras públicas, presuntamente amañadas, emplazadas esta vez en Murcia, dado que el radio de acción de la presunta trama afectaría, según el informe, a distintas comunidades.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Que se la voy a dar. 550.000 eros”, decía Cerdán. “Sí, cierto”, contestaba Koldo.

“Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá...”, seguía Cerdán. Y Koldo apuntaba: “No es así, es de, de Murcia”.

“De, sí, y Logroño me dicen ellos, y después lo que nos queda es lo de Sevilla”, apuntaba el ahora ex secretario de Organización del PSOE. “No, ¿y lo de Barcelona?”, seguía Koldo, a lo que Cerdán finalizaba: “550.000 (euros) y de ahí descontamos”.

Según la UCO, los audios recabados revelan conversaciones muy comprometedoras para Santos Cerdán, quien tendrá que responder ante el juez del Tribunal Supremo el 25 junio. Mientras el alcance de la trama continúa expandiéndose, el mencionado informe ha supuesto ya todo un terremoto político que sacude al Gobierno y al seno del PSOE.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.