Yolanda Díaz, tras su 'plantón' a Pedro Sánchez en el Congreso: "Mejor no haber asistido. Fue una vergüenza"

Nuria Morán 19 JUN 2025 - 09:29h.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Yolanda Díaz y dos ministros de Sumar se borran del pleno del Congreso en el que Pedro Sánchez respondía a preguntas sobre Cerdán

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez está más débil que nunca debido a los escándalos de corrupción que rodean al PSOE, 'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Pocas horas después de que se conozca que un disco duro que Ábalos intentó ocultar contendría mensajes con diligentes del PSOE, Ana Terradillos le ha preguntado si en la reunión con Sánchez el presidente le dio explicaciones al respecto: "No puedo desvelar ninguna conversación con un diligente político, pero desde Sumar somos claros y tenemos dos razones fundamentales. La primera, la limpieza en las actuaciones y la trasparencia absoluta en lo que ha pasado. En segundo lugar, una actuación contundente en la gestión del Gobierno. Además, hay que tomar medidas contra las empresas, actor necesario para la corrupción".

Yolanda Díaz, sobre los casos de corrupción en el PSOE: "Queremos saber con exactitud qué ha pasado"

Yolanda Díaz ha mostrado su rechazo a la corrupción: "Lo que pasa en España es muy grave. Basta ya". Sobre su ausencia y la de los ministros de Sumar Ernest Urtasun, de Cultura, y Sira Rego, Juventud, al Pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que responder a preguntas sobre el caso de presunta corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado: "El PP nunca me pregunta y por eso yo no la tenía. A resultas de la sesión que hemos visto, creo que ha sido una falta de respeto a la ciudadanía. Mejor no haber existido porque fue una vergüenza lo que pudimos ver. El y tú más no arregla la corrupción en España ni los problemas de los españoles. Además, no somos todos iguales. Yo y mis ministros somos limpios y trabajamos para mejorar la vida dela gente", ha sentenciado.

Sobre si es factible estar en el Gobierno con otro grupo que sí que tiene ministros no limpios, Díaz ha dicho: "Yo no sé si los hay. Pido limpieza absoluta y garantías de que esto que estamos viendo no se extiende más allá de lo que ya conocemos. Además, pedimos garantías para que esto no vuelva a suceder. Esto forma parte de un bipartidismo horroroso del que forman parte el PP y el PSOE. Se acabó con el machismo y con la corrupción en este país. Esto no es postureo y va a haber una reunión en la que le aseguro que se van a tomar medidas".