Miguel Salazar Madrid, 20 JUN 2025 - 17:19h.

Alberto Aguilera, amigo de Anais, comparte en 'Tardear' cómo se encunetra la nueva 'amiga' de Ábalos

José Luis Ábalos se plantea cambiar de estrategia y confesar todo lo que sabe: podría señalar a dirigentes y exdirigentes del PSOE

Anaís es una joven valenciana que ahora está en el centro de la polémica después de intentar ocultar un disco duro el día en que se registró la casa de José Luis Ábalos. Al parecer, esta mujer sería una nueva 'amiga' del exministro de Transportes que le habría amparado en su estrategia de no mostrar todo el material que tendría en su propiedad y que sería clave para la investigación que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Hablé dos veces con ella ayer y está fatal"

Alberto Aguilera, amigo de Anaís, ha destapado en 'Tardear' cómo se encuentra la joven que ahora se encuentra en un lío legal tras incautarle la UCO ese disco duro de Ábalos. "Hablé con ella dos veces ayer y está fatal, recibiendo varias llamadas tanto de televisión, vecinos y gente que le están diciendo que como salga...", expone Aguilera. Ante estas palabras, Frank Blanco ha querido incidir si se refiere a que podría estar recibiendo algún tipo de amenaza. "A buen entendedor, pocas palabras", contesta.

El amigo de Anaís confirma que "ha vuelto a tener contacto con Ábalos". "Os lo puedo confirmar", insiste. Alberto Aguilera cuenta que vio cómo el exministro de transportes "la estuvo llamando" delante suya. "No le cogió el teléfono, porque se quedó bloqueada, llorando", relata.

Anais estaría "decepcionada" con el exsecretario general de los socialistas porque, según la versión de su amigo, "le prometió cosas que él no ha hecho". "A mí me ha contado todo y son cosas muy fuertes", agrega. Sobre el intento de ocultar el disco duro de José Luis Ábalos, Aguilera cuenta que su amiga es "muy buena persona" y que "lo hizo sin pensar". "La cogería de sorpresa, ella no sabía ni lo que tenía ahí", asegura.