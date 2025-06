No te puedes perder la entrevista a Ivet Playà en '¡De viernes!' mañana, 20 de junio, a las 22:00 horas

Exclusiva | Luis Pliego desvela que Ivet Playà intentó negociar con su equipo su historia con Alejandro Sanz: "Nos dijo que quería dinero"

Ivet Playà ha sido la protagonista de las últimas semanas después de que publicase un video en redes sociales confesando que su relación con el cantante Alejandro Sanz fue más allá de una relación laboral cuando ella tan solo tenía 18 años y él 49. Su publicación se hizo tan viral que el propio artista tuvo dar explicaciones a través de un comunicado, asegurando que la exfan tomó la decisión de hacer pública su historia tras negarse a invertir en unos negocios familiares suyos.

Sin embargo, todavía quedan muchos detalles por descubrir sobre su historia. Por eso, no te puedes perder a la joven en '¡De viernes!' mañana, 20 de junio, a las 22:00 horas, programa en el que se sentará por primera vez para revelar su verdad. Mientras, aquí te dejamos un adelanto de su entrevista emitido en exclusiva en 'Tardear'.

"Me dio un beso en la comisura del labio"

En el avance de su entrevista, Ivet Playà relata que conoció a Alejandro Sanz gracias a un trabajo del instituto: "Tuve que empaparme de él, contacté con gente del entorno de Alejandro, lo conseguí y a partir de ahí, pues Alejandro me empezó a seguir en redes sociales". Desde ese momento, mantuvieron el contacto hasta que un año después, le invitó a conocerle para llevarle su trabajo porque lo había perdido y lo quería tener: "Creo que era un poco la excusa para conocernos en persona".

La joven asegura que siempre tuvo 'la mosca detrás de la oreja' respecto a su relación con él: "Yo que no era normal, lo vi desde el principio, De hecho, yo me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto. Siempre estaba pensando que estaba haciendo algo malo". Unas sospechas confirmadas el día de su cumpleaños: "Me felicita y me dice de de vernos a mí. En ese ese día me dio un beso en la comisura del labio. Salí de ahí pensando que se había equivocado. Era consciente, pero no quería verlo porque yo también tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo desde hacía tantos años".