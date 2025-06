Lara Guerra 19 JUN 2025 - 18:41h.

Lamine Yamal desvela a 'Tardear' la realidad sobre la presunta trampa de Claudia Bavel

Claudia Bavel se encuentra de nuevo en el punto de mira tras salir a al luz que la creadora de contenido habría tendido una trampa a Lamine Yamal. 'TardeAR' ha podido hablar en exclusiva con el futbolista sobre todos los detalles del intento de la modelo para 'conquistarlo'.

Álex Álvarez, reportero del programa, desvela más informaciones sobre la supuesta relación entre Lamine y Claudia: "Esto nace cuando estalla la polémica entre Bavel y Joaquín. Me he puesto en contacto con Lamine y me respondió al minuto. Sus palabras literales fueron 'Es totalmente falso, no es que no haya tendio nada con Claudia, es que ni siquiera la he visto. Incluso un día ella se enfadó mucho porque no quería quedar con ella y desde ahí no hemos vuelto a hablar".

Además, el periodista añade que le ha llegado otra información en relación a esta trampa: "Ella habría intentado tender una trampa al futbolista. Quería quedar con él, llamar a un fotógrafo y en el caso de haber quedado, Claudia habría comercializado las imágenes".

Los audios de Lamine Yamal que revelan su versión sobre lo ocurrido

Después de incendiar las redes sociales tras salir a la luz estas informaciones, 'Tardear' ha hablado en exclusiva con el futbolista, quién nos ha desvelado su versión de los hechos: "Ayer hablé con ella y tengo la captura de que me dijo que es mentira, que ella no ha dicho nada y que, obviamente, nunca hemos quedado. Y, o sea, que lo del fotógrafo es imposible porque si nunca he quedado con ella es imposible que tenga una foto entrando a mi casa".

Por último, Yamal explica que "¡Es imposible! Y a parte, a mi casa no puede entrar porque vivo con mi madre y ella no deja entrar a ninguna mujer a mi casa. Es todo mentira, nunca la he visto, si no puedes preguntarle a ella. Ella te dirá la excusa de 'no porque es menor, no se qué' Pero, no hemos quedado porque yo le dije que no".