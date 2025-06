Miss Asturias, la amiga de José Luis Ábalos, concede una entrevista a 'Okdiario' y habla de Koldo, Pedro Sánchez y corrupción en LogiRail

La Policía Nacional inspecciona unos paquetes sospechosos en la casa de Santos Cerdán

Compartir







Irene Tabera, periodista investigación ‘Okdiario’, ha podido habla en exclusiva con Miss Asturias, en una entrevista en la que por primera vez la amiga de José Luis Ábalos habla del exministro, de Koldo y hasta de lo que pensaba de Pedro Sánchez.

Miss Asturias asegura que José Luis Ábalos decía que Pedro Sánchez era “un mindundi, me tuve que aprender esa palabra porque es muy típica en Madrid. Yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, incluso gente dentro de mi partido, porque esto es un secreto a voces”.

PUEDE INTERESARTE El juez del caso Begoña Gómez pide al Tribunal Supremo que investigue a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

Respecto al posible miedo que puede tener Pedro Sánchez a lo que todavía está por salir, Miss Asturias ha matizado “precaución diría yo, más que miedo”. Otro de los puntos fuertes de la entrevista de Miss Asturias en ‘Okdiario’ es su declaración sobre el cobro de comisiones, de su advertencia y de la falta de interés “alerté de la corrupción en LogiRail y me dijeron que ‘esto llevaba toda la vida pasando”.

De toda la que se está hablando y que se mueve en muchas empresas, supuestas licitaciones que se conceden de forma que no deberían… Estaba muy contenta porque me iban a dar el mantenimiento de los trenes 24 horas, pero llegó un gerente nuevo y trajo a una empresa nueva que iba sin licitación y que entraba por narices. Yo le dije que, que no entraba nadie sin licitación… Acabaron poniendo una clausula que ninguna de las dos empresas podía cumplir”.

Miss Asturias no recibió apoyo de la comisión de igualdad: "Ni me llamaron el 8-M"

Al escuchar a Miss Asturias hablar de una forma tan clara y tranquila, Ana Rosa Quintana ha querido saber si estaba en ese estado todo el rato, pero la periodista le ha explicado que la entrevistada les pidió tiempo para que las pastillas que se toma para la ansiedad le hicieran efecto y que acababa de regresar el hospital por los problemas de espalda que padece “He estado en el hospital, tengo una enfermedad por trabajar todo el día sentada, se me acumula la tensión en hombro y cuello, y tengo que acudir frecuentemente al hospital”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Miss Asturias también explica el motivo por el que abandonó el partido “He pedido ayuda a mi agrupación, al grupo de igualdad de mujeres y no he recibido respuesta por ninguna de ellas. Mi calvario salió el 3 de marzo y el 8-M ni me llamaron para darme su apoyo… Me desilusioné muchísimo que no me dieran apoyo y me di de baja del partido”.