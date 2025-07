Afectado por el nuevo caos ferroviario: "La gente se desmayaba. Teníamos que hacer las necesidades en la vía"

Nuria Morán 01 JUL 2025 - 11:18h.

Compartir







Nuevo caos ferroviario en España en plena operación salida de las vacaciones de verano. La avería en una catenaria que se registró a última hora de este lunes en Toledo está provocando gravísimos problemas en los trenes Madrid-Andalucía en ambos sentidos y hay pasajeros que llevan más de 14 horas en cerrados en los vagones, a altísimas temperaturas y sin aire acondicionado.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Marcos, que lleva 14 horas atrapado en un tren junto a su hijo de 17 años que es celiaco y lleva sin comer más de 12 horas: "Hemos llegado ahora a Atocha y nos han metido en un tren, no tenemos sitio y es una auténtica locura. Ha tenido que actuar la Guardia Civil y gracias a ellos hemos tenido agua y bocadillos. El aire acondicionado no funcionaba y la gente se desmayaba. Tuvieron que abusar a una ambulancia para atender a personas mayores y niños", ha comenzado.

Este afectado por el caos ferroviario ha continuado denunciando el trato recibido: "Nos llegaban mensajes engañándonos, todo mentira. Llevamos 14 horas sin alimentos, sin poder dormir... Mi hijo, que es celiaco, lleva desde ayer sin comer nada porque no tiene nada para él. A los baños no se podía ni entrar porque era penoso y todo el mundo tenía que ir a las vías", ha añadido.

La indignación de Ana Rosa Quintana ante el nuevo caos ferroviario en España: "Si se levan la pasta para sus cosas, faltan pasta para arreglar las cosas de los ciudadanos"

Tras el testimonio de Marcos, la presentadora no ha podido ocultar su indignación con todo lo que está sucediendo en España: "Si se levan la pasta para sus cosas, faltan pasta para arreglar las cosas de los ciudadanos. Aquí no dimite ni Dios. España, siglo XXI, la economía más boyante de Europa... Se quedan unos viajeros en el tren 14 horas. ¿Esto no avergüenza a Renfe a Adif o al Gobierno? Solo con esto es motivo de dimisión. Algo tendrá que decir el ministro Puente.. ¿o va a poner un tuit de estos que pone habitualmente metiéndose con los periodistas?", ha dicho la propia Ana Rosa Quintana en directo.