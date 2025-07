Compartir







David Marjaliza, imputado por el Caso Púnica, ha pasado 14 meses en la prisión de Soto del Real, la misma en la que se encuentra Santos Cerdán. Actualmente se encuentra pendiente de su juicio y 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con él sobre el tratamiento que se les da a los implicados en casos de corrupción en la cárcel.

A la pregunta de Ana Rosa de si se sintió VIP durante su tiempo en prisión, Marjaliza comenta: "No, en ningún caso. Yo estuve en Soto del Real y luego en Aranjuez. En ningún caso, ni en ninguna de las dos cárceles, se entiende que es una cárcel VIP. Todo lo contrario, es una cárcel: te privan de libertad y te privan de muchas cosas."

David Marjaliza, imputado por el Caso Púnica: "Te privan de libertad y te privan de muchas cosas"

"Yo no tuve ningún privilegio en ningún momento, en ninguna de las dos cárceles en las que estuve. No sentí en ningún momento que nadie me tratara mejor que a otros compañeros", ha comentado tras su paso por ambas cárceles a lo largo de su tiempo en prisión.

Tras su experiencia sabe que cuando entras es una situación difícil, especialmente si es la primera vez que ingresas como le está ocurriendo a Santos Cerdán. "Piensas mucho en lo que has hecho para llegar hasta aquí, en tu familia, en cosas que, cuando estás metido en la vorágine del trabajo, no te das cuenta. No te das cuenta de lo que puedes perder por hacer cosas que no debes", ha reflexionado.

Sobre cómo es un día en prisión, nos ha contado: "Durante el día, los presos se encuentran más ocupados gracias a las actividades que se hacen en prisión, pero la noche es más dura, ya que te encuentras encerrado en una celda desde las ocho de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente, por lo que te da mucho tiempo para pensar.

"Sí es verdad que, cuando pasan unos meses y tu previsión de libertad la ves lejana, pues empiezas a aceptar tu situación actual y, bueno, pues intentas vivir lo mejor posible", comenta sobre su proceso de adaptación en la cárcel.

Sobre llegar a pactar con Fiscalía, comenta: "Me ayudó mucho mi abogado, José Antonio Choclán, a llegar a ese movimiento y a ese pensamiento de que los delitos que te imputan son muy graves."