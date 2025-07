"Aquí se viene a trabajar y a insertarse la población española. Si no se insertan, no les podemos admitir", ha señalado Núñez Feijóo

Christian, un expolicía colombiano de 27 años, el presunto agresor sexual de dos niñas en Montecarmelo, Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado, tras los incidentes en Torre Pacheco (Murcia), por "aplicar" y "mejorar" las leyes y que la multirreincidencia esté "mucho mejor tipificada en el Código Penal".

"Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Un señor que está de forma irregular, además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión", ha zanjado este miércoles Feijóo durante su comparecencia en los cursos de verano de CEU San Pablo que se celebran en El Escorial (Madrid).

Para el líder popular, la inmigración irregular "no puede producir derechos". "Si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular", ha puntualizado.

En este punto, ha defendido "aplicar las leyes, distinguir entre la migración regular y la inmigración irregular". "Necesitamos migración regular que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico y que lo cumpla", ha precisado.

"Y la inmigración irregular que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país", ha subrayado Feijóo, que ha rechazado cuestiones como que 'nadie puede entrar en una nación si no ha nacido en ella'.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de tener más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "y, sobre todo, que tengan autoridad para ejercer las competencias que le correspondan". "La inmigración no da carta blanca para cometer delitos", ha aclarado.

En referencia a la situación en Torre Pacheco, el presidente del PP ha alertado de que "la delincuencia no se reduce con más delincuencia". "Las leyes se tienen que cumplir", ha recalcado.

También ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estuviera el domingo en Londres en la final de tenis de Wimbledon "viendo si gana Carlos Alcaraz o no y que los antidisturbios hubiesen llegado, por decisión del ministro del Interior, tarde". "Esto debería haberse previsto y debería haberse, por lo menos, perseguido y solucionado", ha indicado.

"Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse la población española. Si no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir", ha sentenciado.