Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no ha nombrado "a nadie que esté en una supuesta corrupción" en toda su carrera política

Feijóo habla sobre la imputación del exministro Cristóbal Montoro: "Lo que haya que investigar, que se investigue"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura en una entrevista publicada hoy en 'La Voz de Galicia' que en 30 años en política no ha nombrado, en sus puestos, "a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Preguntado por si asume alguna responsabilidad por la imputación del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, Feijóo dice que "las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento y, si cabe, cuando afectan a alguien que ha militado o milita en tu partido debes ser más exigente".

"No puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte", asevera y señala que no va "a perseguir a los jueces, ni a los pseudomedios y que ha dicho ya que se investigue hasta el final". "Ahora bien, yo soy un político que tiene trazabilidad; no empecé ayer. En 30 años en política no he nombrado, en mis puestos, a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Es mi tarjeta de presentación. Que la gente juzgue", indica.

Respecto al nombramiento en el reciente Congreso del PP de julio al frente del área económica del partido de Alberto Nadal, que fue colaborador estrecho de Montoro, asegura que no se arrepiente. "Que se investigue lo que se quiera. Yo, si tuviese conmigo a alguna persona sospechosa de algo y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él", apunta.

Y asegura que Nadal "ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados", ya que cuando los mismos se produjeron "estaba en el Ministerio de Industria". El líder de la oposición dice que no se ve hoy aún como el próximo presidente del Gobierno ya que "el momento decisivo será el de las urnas" para el que quedan no sabe "si mucho o poco en meses".

"Me veo como candidato a la presidencia del Gobierno, recientemente ratificado por el congreso del PP. Y con más experiencia y madurez que la primera vez que me presenté", señala y recalca que "ansiedad ninguna", pero "determinación toda". En cuanto a si gobernaría con Vox si este partido exige entrar en un hipotético Ejecutivo encabezado por el PP, asegura que en las conversaciones que ha mantenido con el presidente de esa formación, Santiago Abascal, "nunca jamás" han hablado "de entrar en el Gobierno, ni lo ha pedido".

"Si dependiese de Vox, no creo que Vox hiciera repetir las elecciones y no colaborase en acabar con el sanchismo. No me lo puedo creer. Me comprometo a intentar un Gobierno con mayoría del PP y un Gobierno del PP en solitario, con pactos en el caso de no obtener la mayoría suficiente", dice.