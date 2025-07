Compartir







El Gobierno de Pedro Sánchez cumple dos años de mandato y sobresaltos. El presidente llegó a la Moncloa con los votos de Junts, y no ha conseguido la serenidad necesaria para aprobar las diferentes iniciativas. La última ha sido este martes, cuando los independentistas votaron en contra juntos a Podemos, PP y Vox contra el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones. Así ha sido esta legislatura en un suma y sigue de propuestas truncadas y sin presupuestos.

Solo un mes después de que fuera nombrado presidente del Gobierno, Podemos dinamitó la coalición con Sumar, dejando al bloque de Gobierno con cuatro diputados menos. Desde ese momento hasta ahora no ha habido paz entre los morados y el Ejecutivo.

Junts por su parte sigue reclamando que el Gobierno cumpla lo pactado en Bruselas echando atrás incluso una Ley de Amnistía que no terminaba de convencer al grupo que lidera Puigdemont. Su 'no' a todo ha marcado el tono de lo que ha sido la legislatura.

Sánchez y sus dos momentos de reflexión que terminan con la decisión de continuar su mandato

El Ejecutivo, consciente de su debilidad, no ha presentado un proyecto de presupuestos en dos años en los que no ha faltado incluso dos momentos de reflexión, que se cogió Pedro Sánchez: el primero por una crisis personal y el segundo, por el caso de corrupción que ha llevado a Santos Cerdán, uno de sus hombres de su máxima confianza a la cárcel. Ha vuelto a plantearse la dimisión y al final ha decidido quedarse, por que "el capitán nunca abandona" y "tirar la toalla no es una opción".

Todos son obstáculos para este Gobierno, acosado por las investigaciones que lo salpican y que Sánchez sigue negando, pero también por las dificultades legislativas que enfrenta. Los votos no dan para apoyar sus iniciativas y los reproches a unos y otros aumentan.

A pesar de todo, Pedro Sánchez mantiene su objetivo: que sigue siendo llegar a 2027, al final de su mandato.