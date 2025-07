Pedro Sánchez logra el oxígeno temporal de sus socios ante el Feijóo más duro

Pedro Sánchez dice que se planteó dimitir pero no tirará la toalla.

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Dice que su Gobierno es uno de los más limpios de la democracia: “No tengo miedo a las elecciones”

"Me planteé dimitir, pero comprendí que tirar la toalla no era una opción". Es el mensaje de Pedro Sánchez. Vuelve a su manual de resistencia como filosofía política. Seguirá hasta 2027 si sus socios se lo permiten. Y por el momento, estos le han dado luz verde en el Congreso. El Pleno del Congreso ha puesto fin este miércoles a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre medidas anticorrupción con gritos de 'dimisión, dimisión' desde las bancadas del PP, aplausos del PSOE y el silencio de los aliados del Gobierno. Es el resumen visual de un debate bronco, duro, a cara de perro entre Feijóo y Pedro Sánchez.

El debate, en el que Sánchez ha rendido cuentas por la dimisión de sus dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos (que no acudió al Congreso) y Santos Cerdán, y donde ha anunciado un paquete de medidas contra la corrupción, ha durado cuatro horas y media con la intervención de una quincena de oradores y frecuentes llamadas de atención desde la Presidencia de la Cámara.

El ambiente ha sido tan bronco que ha provocado que Yolanda Díaz interrumpiera su discurso o que Rufián gritara a la bancada popular "cállense". El momento emotivo lo protagonizó la líder de Sumar al no poder contener el llanto tras la muerte de su padre. Fue el único punto en el que Gobierno y oposición se pusieron de acuerdo, en darle las condolencias.

Pero al Gobierno no habrá que darle las condolencias... aún. Sumar, pasó del enfado con Sánchez al ataque contra Feijóo. Yolanda cree en la honradez del presidente y no tumbará el Gobierno de coalición, pero le pide a cambio un giro social. Tampoco lo hará ERC, a la espera de que al PSOE se le señale como partido financiado ilegalmente, su nueva línea roja.

El PNV calificó de escasa la respuesta de Sánchez, pero Feijóo demostró que no espera ya nada de ellos augurándoles que Bildu les ganará y que les llamarán fachas. "Quién les ha visto y quién les ve, no sé si viven subyugados o subvencionados, ya se verá". Podemos calificó las medidas del Gobierno de mera cosmética mientras que Junts volvió a dejar claro que el presidente vive en "prórroga" y le aseguró que no durará toda la legislatura. Coalición Canaria propuso una sesión de confianza y Bildu dejó claro que no quiere acabar de ninguna manera con la legislatura.

La sesión más dura que se recuerda repleta de ataques personales

Feijóo y Sánchez han terminado cruzando los ataques personales más graves oídos hasta ahora en un pleno muy tenso. Llegaba el presidente al Congreso con el reto de lograr que sus socios le siguieran respaldando. Entonó el mea culpa, pero lejos de asumir responsabilidades políticas. "Con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar". Argumentó el presidente que confió en Cerdán cuando comenzaron los rumores sobre él porque "le creí por su vida sencilla".

Pidió disculpas reiteradamente, pero aseguró estar limpio y presentó un plan contra corruptos y corruptores. 15 normas de las que ahora todos son arquitectos, entre ellas, la creación de una Agencia de Integridad Pública, usar IA para detectar fraudes, los controles aleatorios de patrimonio, apostar por jueces especializados, que la Fiscalía asuma las investigaciones, la exclusión de empresas implicadas en mordidas o reforzar las capacidades con secciones especializadas en anticorrupción.

Feijóo le contestó con dureza y no solo pidió su dimisión y la convocatoria de elecciones. "No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo: su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante". Según Feijóo, el PP considera que esta legislatura "nació de una transacción corrupta", "poder por impunidad", pero hoy saben "que la corrupción fue también el origen de todo": "De su llegada al PSOE con primarias que parece que amañó, de la moción de censura que compró y de su gobierno donde se robó",

El líder del PP pidió Sánchez "ayudar a devolver el botín" y "contar alguna verdad" en el Congreso en vez de esperar al "interrogatorio de algún juez" y arremetió contra sus socios. "Déjense de milongas porque esto no va o Sánchez o la ultraderecha. Esto va de Sánchez o de decencia. Por eso, lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral". Y se acordó de las mujeres progresistas tras el caso de Francisco Salazar al decir su no moverán " un dedo las denominadas progresistas de izquierdas después de saber que la Moncloa presuntamente se acosó a mujeres",

El líder de Vox, Santiago Abascal, que se fue del hemiciclo para no escuchar a Pedro Sánchez, dejó claro que lo único que le valía del presidente era "su dimisión”. “Manda huevos que diga que quiere presentar un plan estatal contra la corrupción. No le cree nadie, ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Patxi...", manifestó.

Pero lo más duro estaba por llegar. Pedro Sánchez volvió a la tribuna para recordar al PP su pasado calificando al de Zapatero y al suyo como los gobiernos más honestos de la historia y afeando el pasado de Aznar, Rajoy e incluso González, al que recordó sus casos de corrupción en respuesta a sus críticas.

Y señaló a Feijóo. "La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo". No faltaron los ataques a Mazón y a Ayuso. "Es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por tres personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid". Y no olvidó la foto con Marcial Dorado. "El único aquí que tuvo amistad con un delincuente condenado".

La respuesta de Feijóo sorprendió a todos y atacó directamente al presidente y sus lazos familiares. "Pero con quién está viviendo usted, pero de qué prostíbulos ha vivido usted" al que acusaba de ser partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", la que "ahora quiere ilegalizar" mediante una ley.

El fin de la legislatura será a muerte. Es lo que dejan ver los protagonistas. Con un Feijóo al ataque y con un Sánchez en plena resistencia. No habrá si de él depende elecciones hasta 2027 y Feijóo no logrará apoyos para una moción de censura. El futuro del Gobierno y del país parece estar hoy en manos de la UCO y los tribunales.