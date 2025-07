El líder del PP ha prometido que el Gobierno tendrá en frente una oposición "a su medida" pues "no cuela" el intentar que "todos parezcan iguales"

Pedro Sánchez ha valorado el curso político antes de las vacaciones de verano

Compartir







El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer un "mitin" en su balance del curso político que ha tenido lugar este lunes en Moncloa y le ha advertido de que no se puede gobernar a base de "mordidas y audios" y sin tener "vergüenza". También ha criticado las políticas socialistas por "dividir a los españoles".

"Hoy en Moncloa el presidente más débil, más rodeado por la corrupción y que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna", ha resumido Feijóo al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo del PP que ha tenido lugar este lunes en la sede de Génova.

En ese sentido, ha ironizado con que Sánchez presuma de Gobierno cuando "no tiene mayoría, ni palabra, ni presupuestos, ni vergüenza", pues, según ha dicho, lo único que tiene el jefe del Ejecutivo es "corrupción, mordidas y audios".

Según Feijóo, la "única expectativa" que tiene esta legislatura es saber cuál será el "próximo escándalo o engaño del Gobierno", pues van llegando "uno tras otro" y a su juicio, "siempre peor" que el anterior.

Tendrá una oposición "a su medida"

"No se olvidará nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", ha incidido en referencia a los implicados en el conocido como 'caso Koldo' como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o el exministro José Luis Ábalos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Núñez Feijóo ha asegurado que su partido no dejará de trabajar este verano para tener listo en septiembre un listado de leyes "sanchistas" para derogar y otro para sustituir con el fin de que el primer día del "nuevo Gobierno" tras las vacaciones "sea también el último día de la etapa negra del sanchismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También ha adelantando que la siguiente "no será una legislatura al uso porque, además de reformar, un hipotético gobierno del PP tendrá que "sanar la democracia española" y "hacer una limpieza total", como ya dijo en el último Congreso de su formación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Considera Feijóo que si antes los socialistas "querían el poder por ambición, ahora lo quieren por miedo", puesto que "necesitan al Estado para defenderse y para esconderse porque temen que en un futuro venga un gobierno que les destape", pero les ha advertido de que "no tienen escapatoria" porque "todo se sabrá y todo se limpiará".

Núñez Feijóo se ha referido también en su intervención al que ha denominado "cupo independentista", en referencia al modelo pactado por el PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña, que en su opinión no servirá para financiar servicios públicos sino para "financiar el separatismo".

Ha opinado que "los catalanes también pierden con un Estado empobrecido" como el que implicaría el hecho de que fuera la Generalitat catalana la que recaudara todos los impuestos en su comunidad, como ya hacen Navarra y País Vasco pero en un volumen mucho mayor.

Y ha aprovechado para lanzar dos mensajes, el primero al conjunto de los españoles, para decirles que su igualdad "no esté en venta" y el segundo específicamente a los catalanes, para subrayarles que no están solos y que "no es necesario cambiar de pasaporte, es necesario cambiar de gobierno".

"Vamos salir de esta juntos y vamos a prosperar juntos", ha asegurado Feijóo, que ha argumentado que "España necesita volver a crecer juntos" y que todos "desde la diversidad" pueden sentirse "compatriotas" y ha calificado de "urgente recuperar la convivencia".