Los hechos denunciados se contextualizan en su domicilio en San Sebastián de los Reyes, Madrid

Ha denunciado que los asaltantes amenazaron a él y a su pareja con un arma, les maniataron y taparon la boca

El empresario Álvaro Romillo, más conocido como 'CriptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, acudió este lunes a la Policía para denunciar que cinco hombres entraron en su casa y le obligaron a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas.

Los hechos se produjeron el mismo lunes en su domicilio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, durante la madrugada. Allí, según ha ha publicado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su defensa, los cinco asaltantes irrumpieron en la vivienda y coaccionaron al empresario, que se encontraba con su pareja.

'CriptoSpain' denuncia que los asaltantes les apuntaron con una pistola

Según apunta El Español citando fuentes de la investigación, uno de los asaltantes habría amenazado a ambos con una pistola, una táser y un cuchillo, llegando a maniatarles con bridas y a taparles la boca.

En su denuncia, Romillo expresó que se trataría de individuos de nacionalidad colombiana, los cuales, asegura, le obligaron a transferir la cuantiosa suma de dinero en criptomonedas, además de llevarse distintas joyas y aproximadamente 500.000 euros en relojes, según apunta el citado medio.

Tras ello, los asaltantes se marcharon y, tras lograr liberarse, el empresario presentó la denuncia ante la Policía.

El asalto a su vivienda, tras su declaración hace un mes por el caso Alvise

Los hechos tienen lugar un mes después de que Romillo acudiese ante el Supremo para declarar en calidad de investigado por el caso Alvise. El pasado 11 de julio, 'CryptoSpain' aseguró que entregó 100.000 euros a este último para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF), confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional (AN).

Interrogado por los periodistas a su salida del Supremo sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario contestó que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban a través del MIC. Según indicó, sin embargo, "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". "No quedó definido", señaló.