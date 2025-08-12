Fueron asesinados por la centuria falangista de Las Palmas en septiembre de 1936

"Seguimos trabajando por la verdad, la justicia y la reparación", ha destacado el ministro Víctor Torres

Compartir







ToledoLos trabajos del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han localizado en Mesegar del Tajo (Toledo) los cuerpos de dos personas enterradas en una cuneta, asesinados por falangistas en 1936.

Según ha informado en su cuenta de la red social X el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en esa cuneta se buscaba a Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, "asesinados por la centuria falangista de Las Palmas en septiembre de 1936".

"Seguimos trabajando por la verdad, la justicia y la reparación", ha destacado el ministro.