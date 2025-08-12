El ministro de Transportes se ha enzarzado con el líder del PP criticando la gestión de los incendios que asolan Castilla y León mientras están de vacaciones

El incendio en Las Médulas, León, no da tregua: siguen las lenguas de fuego y el humo en las zonas altas

Compartir







El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y señalar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de los incendios que asolan a la comunidad autónoma.

Todo ha derivado, precisamente, de un tuit de Feijóo en el que señalaba que se encontraba “en permanente contacto” con Mañueco “para conocer la evolución de los incendios” que afectan a la región, tras lo cual trasladaba todo su “apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos” y expresaba su “cariño a los afectados”.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Las Médulas calcina los castaños centenarios pero no daña sus minas romanas

“Prudencia y atención a las indicaciones”, finalizaba Feijóo en su mensaje en la red social ‘X’, donde Óscar Puente no dudaba en contestar con un dardo directo a ambos que ha incendiado también los ánimos en las redes.

Óscar Puente, contra la gestión de los incendios en Castilla y León

“¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En Castilla y León está calentita la cosa”, respondía el ministro, contestando a la publicación del líder popular.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Jesús Calleja al sobrevolar en helicóptero Las Médulas, el paraje del Bierzo que ahora ha sido arrasado por el fuego

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras ello, en otra publicación añadía: “Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León, que se está quemando de arriba abajo. Anda, que igual a ti te hace caso”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, a través de la misma red social, el de Valladolid contestaba también a un mensaje de Mañueco en el que aseguraba que estaba “centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia” y que iban a ser “implacables con los autores” de los fuegos, dado que “varios de ellos podrían ser provocados”.

“¿Centrado? Estás un poco al sur”, le espetaba Puente, reprochándole nuevamente estar de vacaciones en Cádiz mientras la comunidad autónoma arde.

“No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. ¡Sinvergüenzas!”, señalaba Óscar Puente en otro tuit posterior.

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo a los mensajes de Óscar Puente y su nueva réplica

Mientras Mañeco ha interrumpido sus vacaciones ante la situación de los incendios, Tras sus palabras, el propio Alberto Núñez Feijóo volvía a pronunciarse para contestar al socialista: “Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo”, subrayaba el presidente del PP.

Y ante sus palabras, Óscar Puente, otra vez, no dudó en replicarle, y acordándose sin nombrarlo de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana: “Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido”, sentenciaba.