Pedro Sánchez ha defendido la autonomía de Ucrania frente a su futuro y vuelve a apoyar un alto el fuego

Pedro Sánchez participará este miércoles en la reunión telemática de países aliados de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles que Ucrania "tiene que ser parte de cualquier decisión sobre su propio futuro" y ha dicho que es "necesario" establecer un alto el fuego "inmediato" en ese país que sea el preludio de una "paz justa y duradera".

Sánchez ha participado esta tarde en una reunión telemática con varios líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania, integrada por unos 30 países, un día antes de la cumbre de alto nivel en Alaska (Estados Unidos) en la que se verán las caras los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

El mensaje de Pedro Sánchez

En un mensaje de 'X', el jefe del Ejecutivo, que ha dado cuenta del encuentro virtual, ha subrayado que España "sigue comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y Europa".

"Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera. Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro", ha indicado.