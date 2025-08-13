El presidente español ha estado presente en esta Coalición de Voluntarios, que integra a unos 30 países, desde sus primeros encuentros

Líderes europeos piden a Donald Trump que tenga en cuenta a Ucrania en la cumbre con Vladimir Putin

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles en la reunión virtual de representantes de la denominada Coalición de Voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Ucrania, en la que se abordará la situación de Kiev antes de la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia que se celebrará el viernes en Alaska, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Este encuentro tendrá lugar a las 16.00 horas, según la agenda difundida por el Elíseo, una hora después de la reunión telemática promovida por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, para citar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un grupo más reducido de líderes europeos y con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Máxima prioridad a la unidad europea

Desde el Gobierno de Sánchez destacan que España ha estado presente en esta Coalición de Voluntarios, que integra a unos 30 países, desde sus primeros encuentros, a la vez que han señalado que los líderes comunitarios, incluyendo a Sánchez, fijaron su posición en un comunicado conjunto que se hizo público ayer.

"España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual", expone el Ejecutivo antes de este encuentro virtual.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.