Felipe VI trata la situación de los incendios con los presidentes de las comunidades afectadas

Felipe VI ha abordado esta semana la situación de los incendios forestales con los presidentes de las comunidades afectadas

Alberto Núñez Feijóo pide el despliegue del Ejército en los incendios y más medios ante una "crisis nacional": "Queda lo peor"

Compartir







El rey Felipe VI ha abordado durante esta semana la situación de los incendios forestales que azotan buena parte de España en conversaciones con los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas.

Fuentes de la Casa Real han informado a EFE de que este martes trató este asunto con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Andalucía, Juan Manuel Moreno; Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Este miércoles lo hizo con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y este jueves con el de Asturias, Adrián Barbón, así como con el mandatario de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El monarca se ha comunicado este viernes con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con quien se ha interesado asimismo por la situación de los incendios.

En medio de una ola de calor que comenzó hace dos semanas, los incendios forestales han arrasado amplias extensiones de vegetación en estas comunidades, con especial virulencia en Castilla y León y Galicia.