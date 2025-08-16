Logo de InformativosInformativos
Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo insiste en el despliegue del ejército contra los incendios: "Tienen capacidades importantes para poder ayudar"

El líder del PP, Alberto Núñez FeijóoEFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir este sábado en la necesidad de que se despliegue el ejército en la lucha contra los incendios que asolan diversos territorios de España y ha justificado su petición en su capacidad de actuar en diferentes tareas.

"Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", ha explicado Feijóo en su cuenta de la red social X.

"Si se quiere, se puede hacer mucho"

En este sentido ha detallado que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras "que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente".

Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.

"Si se quiere, se puede hacer mucho" concluye el líder del PP en su mensaje.

