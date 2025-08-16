Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en la necesidad de que se despliegue el ejército en la lucha contra los incendios

Última hora de los incendios en España, en directo | Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir este sábado en la necesidad de que se despliegue el ejército en la lucha contra los incendios que asolan diversos territorios de España y ha justificado su petición en su capacidad de actuar en diferentes tareas.

"Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", ha explicado Feijóo en su cuenta de la red social X.

"Si se quiere, se puede hacer mucho"

En este sentido ha detallado que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras "que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente".

PUEDE INTERESARTE Los incendios de León obligan a cerrar el teleférico cántabro de Fuente Dé: piden a los ciudadanos que abandonen las actividades en la zona

Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.

"Si se quiere, se puede hacer mucho" concluye el líder del PP en su mensaje.