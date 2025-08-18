TardeAR 18 AGO 2025 - 16:56h.

Un equipo de ‘Tardear’ desplazado hasta la zona habla con algunos de los vecinos afectados

Última hora de los incendios en España | Desalojados campin, chalés y los pueblos más altos del Lago de Sanabria, en Zamora

Los devastadores incendios que azotan Castilla y León han dejado una nueva víctima mortal en la provincia de León: un bombero de 57 años falleció y otro de 30 resultó herido tras volcar una autobomba durante las labores de extinción. Se trata de la cuarta muerte registrada en la actual ola de fuegos en España, tras el fallecimiento de un hombre en Tres Cantos (Madrid) y de dos voluntarios en León.

Uno de los focos más graves se ha vivido en la localidad de San Pedro de Cansoles, en la provincia de Palencia, donde 17 edificaciones han ardido completamente. Hasta allí se ha desplazado un equipo de ‘Tardear’ para charlar con los vecinos que han sido desalojados de manera urgente. Aseguran que no han recibido la atención ni los medios necesarios para salvar sus hogares.

La indignación de los vecinos

“Nos dieron apenas 10 o 15 minutos para recoger nuestras cosas y marcharnos. Desde entonces no hemos podido volver al pueblo. Lo único que sabemos de nuestras casas es lo que nos llega por vídeos en redes sociales”, relataba Ana, vecina de la localidad, en declaraciones en directo en ‘Tadear’. Entre lágrimas y con indignación, denunció que los vecinos sienten un abandono histórico del medio rural, acrecentado ahora por la tragedia.

Según Ana, mientras se permitía el acceso a proteger macrogranjas situadas a escasos metros del pueblo, a los vecinos se les prohibió regresar para intentar salvar sus viviendas:

“No nos han dejado entrar a actuar para proteger nuestras casas. Aquí hay gente que vive todo el año y se ha quedado sin hogar. La situación es de abandono total”.

Otro vecino, Alfredo, coincidía en la crítica: “Se desalojó al pueblo con 24 horas de antelación, pero no se permitió a nadie regresar para defender sus pertenencias. Aquí había 30 o 40 personas que podían haber salvado las casas, pero no se les dejó. El resultado: 17 viviendas calcinadas. Ha sido dejadez”.

Los testimonios reflejan el sentimiento de frustración e impotencia que viven los habitantes de San Pedro de Cansoles y otras localidades afectadas por los incendios en Castilla y León. Mientras tanto, las llamas siguen activas en 27 focos de la región, arrasando campos, viviendas y paisajes.

Los vecinos reclaman no solo explicaciones, sino también cambios urgentes en los protocolos de actuación y mayor inversión en la prevención y protección de los pueblos rurales.