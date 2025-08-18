¿Cuál es el perfil de los detenidos por causar incendios? Lo descubrimos en 'La mirada crítica'

Detienen a un joven de 21 años por quemar una iglesia en El Pozuelo, Granada: "Importantes daños materiales"

España se ha visto sumergida en una ola de incendios, la mayoría de ellos provocados por la acción humana. Hasta el momento, hay 27 detenidos y 83 personas investigadas por su relación con los fuegos declarados desde el mes de junio. Pero, ¿cuál es el perfil de los detenidos?

En 'La mirada crítica' han hablado en directo con Jesús José González, comandante de la Guardia Civil de Zamora, una de las zonas más afectadas por los incendios este verano. Sobre el perfil de los detenidos, explica: "El perfil es múltiple. Aquí ya tenemos a un detenido por la autoría de uno de los incendios, que en este caso fue fruto de una imprudencia. Una persona que, por falta de mantenimiento en su finca, dejó residuos que produjeron un efecto lupa, provocando el incendio. Pero también hay muchas personas que los causan de forma intencionada".

Jesús José González, comandante de la Guardia Civil de Zamora: "Cualquier actividad que pueda generar un incendio hay que evitarla"

En cuanto a cómo determinan si un incendio ha sido provocado, detalla: "Hay que localizar el foco inicial y recopilar todo lo ocurrido en ese incendio: dónde se observó por primera vez el fuego, desplazarnos al terreno, recoger indicios y marcar las diferentes zonas hasta identificar el posible origen. Ahí intentamos buscar marcas o pruebas de algún dispositivo retardado que haya podido generar el incendio".

Por último, lanza un recordatorio a la ciudadanía: "En estos momentos debemos ser muy prudentes y responsables. Cualquier actividad que pueda generar un incendio hay que evitarla. Por supuesto, las barbacoas están prohibidas y totalmente desaconsejadas".