La princesa Leonor ha comenzado hoy su tercer y último curso de formación militar. Ahora es el turno de la Academia General del Aire, en San Javier, en Murcia. Tendrá que aprender técnicas de vuelo para ser capaz de pilotar un avión.

Ese avión será una pieza central en la formación de la princesa durante todo este año. Se trata del 'Pilatus PC 21', un avión suizo adquirido por el Ejército del Aire a partir de 2020. Alcanza los 685 km/hora. Es el avión más avanzado para la instrucción de pilotos. Es idéntico a navegar con un caza en muchas maniobras de combate aéreo. Allí, en la Academia de San Javier, dónde se forma la élite del Ejército del Aire La princesa comienza ahora ese último año de formación militar. Ingresa cómo alférez saldrá, cómo teniente y estará junto a los 75 alumnos del Cuarto año de la Academia.

La reportera Teresa Fernández Cuesta se encuentra en San Javier donde ya tienen el avión que será todo un reto para la princesa: "Es la primera toma de contacto de la princesa Leonor en la Academia General del Aire. Hemos podido ver la ataviada con el tradicional mono de vuelo y es que el objetivo final es que aprenda a pilotar un avión como el que están viendo ustedes a mi espalda.

Un reto que no todos los alumnos consiguen

"No es tarea fácil y desde la Academia nos advierten de la complejidad de aprender a pilotar un avión y nos dicen que no todos los alumnos lo consiguen. Con este curso la princesa habrá finalizado tres años de estricta formación militar y habrá pasado por los tres ejércitos"

Estrenando uniforme y en concreto su mono de vuelo, sonriendo a las cámaras, contestaba a las preguntas: "Estoy con ganas de aprender, pero poco a poco". porque impone. Ya ha tenido su primer contacto con el aparato. El instructor le abre la cabina y la heredera se introduce en su interior, donde atiende sus primeras explicaciones, pero antes de volar le tocará una instrucción estricta.