La hija de los reyes Felipe y Letizia arranca su última etapa de la instrucción militar, ahora como alférez alumna de cuarto en la AGA

Primeras imágenes de la princesa Leonor en la Academia General del Aire para completar su formación militar

Este lunes 1 de septiembre, la princesa Leonor ha comenzado una nueva etapa en su formación militar al ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia.

Se trata de la tercera y última fase de su instrucción, tras haber pasado por la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de Tierra) y por la Escuela Naval Militar de Marín, incluida una travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Ahora, dentro de la LXXVIII Promoción de la AGA, Leonor se incorpora directamente como alférez alumna de cuarto curso junto a sus compañeros.

Para esta ocasión, Leonor ha estrenado por primera vez el uniforme del Ejército del Aire para actos de especial relevancia, un conjunto regido por las normas oficiales en el Boletín Oficial del Estado.

La hija de los reyes Felipe y Letizia ha vestido la gorra de plato azul de aviación rematada con el emblema del Ejército del Aire, flanqueado por dos distintas ramas de laurel enmarcando el centro.

Asimismo, ha portado la guerrera azul de aviación con solapa cerrada al cuello decorada con un rombo en cada punta que exhibe el emblema de la Academia General del Aire, seguido de dos alas estilizadas en forma de paloma unidas por su base en metal dorado. Las hombreras cuentan con un botón dorado centrado con el mismo emblema del Ejército del Aire.

La princesa también ha llevado guantes blancos y varias medallas y condecoraciones, entre las que se incluyen la Orden de Carlos III, la Cruz del Mérito Militar, la Cruz del Mérito Naval, la Orden de Cristo, los cordones rojos, el rectángulo de identificación con su nombre "Borbón Ortiz" bordado en el lateral derecho de la guerrera y la estrella de seis puntas en la bocamanga, que indica su rango como alférez alumna.

La futura reina de España ha combinado esta guerrera con pantalones del mismo tono azul aviación, completando un atuendo distintivo y plenamente institucional.

Su etapa en San Javier

La llegada de Leonor a las instalaciones ha tenido lugar a las 12:00 horas, donde ha sido recibida por autoridades militares y académicas, ha saludado a los mandos y ha firmado en el libro de honor, dando inicio formal a su etapa en San Javier.

Su vida diaria comenzará con el toque de diana a las 6:30 de la mañana, seguido del desayuno y clases teóricas desde las 7:40 hasta las 15:00 horas, con pequeños descansos. La formación contempla una combinación de instrucción teórica, formación en simuladores de vuelo y entrenamiento en aeronaves Pilatus PC-21, que reemplazan a los veteranos C-101.